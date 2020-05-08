Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu, başkent Trablus'un güneybatısındaki Vatiyye Hava...
Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu, başkent Trablus'un güneybatısındaki Vatiyye Hava Üssü'nde bulunanların, Libya ordu birliklerine teslim olmaya başladığını duyurdu.
08.05.2020 06:26 | Son Güncelleme: 08.05.2020 06:26
Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu, başkent Trablus'un güneybatısındaki Vatiyye Hava Üssü'nde bulunanların, Libya ordu birliklerine teslim olmaya başladığını duyurdu.