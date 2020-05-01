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Libya hükümeti askeri birliklerinden Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu

Libya hükümeti askeri birlikleri, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi.

01.05.2020 05:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 05:32

Libya hükümeti askeri birlikleri, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi.

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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Libya Hava Kuvvetleri Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi. Operasyonda Hafter milisleri ve askeri mühimmat hedef alındı." İfadelerini kullandı.

Kununu, yaklaşık 3 saat önce yaptığı açıklamada, UMH askeri birliklerinin darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

UMH askeri birlikleri tarafından geçen 25 Mart'ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında çoğunluğunu Hafter milislerinin kontrol ettiği üsse aralıklarla hava operasyonu düzenleniyor.