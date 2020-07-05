Libya Savunma Bakanlığı, Vatiyye Hava Üssü'ne yapılan saldırıyı doğruladı

Libya'nın kuzeybatısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne gece saatlerinde savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendi. Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının bir yetkilisi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vattiye Üssü'ne yapılan saldırıda bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirterek, "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir" dedi.

MISIR VE BAE İDDİASI

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sözcülerinden Abdulmalik el-Medeni ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısının, Mısır'ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi el-Barani Üssü'nden havalanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarca düzenlendiğini iddia etti.