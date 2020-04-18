Libya'da UMH askeri birlikleri Hafter'in kontrolündeki Terhune kenti merkezine doğru ilerliyor

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birlikler Terhune'yi Hafter milislerinden geri almak için sabah başlattığı operasyonda kent merkezine yaklaştı.

UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerine son bir çağrıda bulundu.

Kununu, "Terhune'de paralı askerler ve savaş suçlusu Halife Hafter ile birlikte devlete karşı isyan ederek savaşanlara son çağrımızdır. Biz kente girmeden önce silahı bırakın ve teslim olun, artık vakit doldu. Sizi adil ve hızlı bir şekilde yargılayacağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Muhammed Kununu geçen pazartesi UMH askeri birlikleri Sabrata şehrinde kontrolü sağlamadan önce son çağrıda bulunmuş ve kısa süre sonra şehrin düştüğü açıklanmıştı.

Hükümet güçlerinin Hafter milislerini başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentinden Haziran 2019'da çıkarmalarının ardından, Terhune, Hafter milislerinin toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.