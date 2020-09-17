Libya'da Trablus hükümetinin lideri Fayez el Sarrac istifa edeceğini açıkladı

Libya'da Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği ve Türkiye'nin de destek verdiği Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başbakanı Fayez el Sarrac, Ekim ayı sonunda görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Ülkede savaşın sona erip siyasi çözüm bulunması için çalışacağını belirten Sarrac, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, siyasi süreç kapsamında yeni seçilecek yönetime görevi devredeceğini açıkladı:

"Görevlerimi seçilecek bir sonraki yönetimin yetkililerine en geç ekim sonunda devretmeyi samimiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum. Bu sürede diyalog komitesinin faaliyetlerini tamamlamış, yeni bir başkanlık konseyi seçmiş ve görevi devralacak yeni başbakanı görevlendirmiş olacağını umuyorum.

"Libyalılar arasında Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde istişareler ve görüşmeler yapıldığını görüyoruz. Bunları memnuniyetle karşıladığımızı ve daha geniş bir uzlaşı ve anlaşmaya dönüşmesini ümit ettiğimizi açıklıyorum. Son siyasi görüşmeler, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve parlamento ile başkanlık seçimlerinin yapılması için yeni bir sürecin altyapısına hazırlık oldu."

BM öncülüğünde 6 Eylül tarihinde Fas'ta iki tarafın bir araya geldiği görüşmeler başlamıştı.

Aynı tarihte Sarrac da İstanbul'a giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

Ülkede 21 Ağustos'ta Trablus ve Tobruk hükümetleri ateşkes ilan etmişti. Ateşkes koşulları arasında; Sirte ve Jufra kentlerinin silahsızlandırılmış bölge ilan edilmesi, 7 aydan fazladır askıda olan petrol üretiminin yeniden başlatılması, Mart 2021'de seçimler yapılması ve yabancı güçler ile paralı savaşçıların ülke topraklarından ayrılması da vardı.

Libya'da askeri güç bulunduran ülkelerden biri de Türkiye. Ankara, Sirte ve Jufra yeniden Trablus hükümetinin kontrolüne geçmeden ateşkes anlaşması imzalanmasına da sıcak bakmıyordu.

Libya'da 2014'ten bu yana Trablus hükümetine karşı savaşan, Tobruk hükümetinin desteklediği General Halife Hafter, yılın başında Trablus'u kuşatmıştı. Türkiye'nin güvenlik işbirliği anlaşmalarıyla desteklediği Trablus'a bağlı ordu, kuşatmayı kırmış ve Sirte'ye kadar olan bölgeyi Hafter'in elinden geri almıştı.

Ardından, doğu ve batı Libya'yı birbirine bağlayan stratejik önemdeki Sirte ve Cufra'nın kontrolünü alabilmek için 6 Haziran'da Zafer Yolu Operasyonu'nu başlatmışlardı. Ağustos ayında ise ateşkes sağlandı.

Hafter'in kontrolündeki bölgelerde bulunan enerji yollarının kapanması ve ithalatın durması, ülke genelinde yaşam standartlarının büyük oranda düşmesine sebep oldu. Doğudaki protesto gösterilerinin ardından Tobruk hükümeti, istifasını sunduğunu açıkladı.

Trablus'ta geniş çaplı protestolar düzenlendi. Sarrac, Trablus hükümetinin etkili isimlerinden içişleri bakanı Fethi Başağa'yı görevden alsa da, Başağa kısa bir süre sonra yeniden görevine döndü.

Sarrac, 2015'te kurulduğundan bu yana Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin lideri. Türkiye'nin desteklediği Sarrac, Libya'ya giden üst düzey Türk heyetlerle görüşüyor, zaman zaman da Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geliyor.

Çavuşoğlu: Sarrac, 'seçimlere giderken istifa edebilirim' demiş

Türkiye'den Sarrac'ın açıklaması öncesi ilk tepki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

CNN Türk'te katıldığı programda soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, siyasi çözüm sağlanması halinde ülkeyi seçime götürürken Sarrac'ın istifa edebileceğini dile getirdi:

"İki taraf arasında bir ateşkes için görüşme var. Bizim de desteklediğimiz kalıcı bir ateşkes, siyasi çözüm. Biz de bunu isteriz. Zaten Sarrac da böyle bir mutabakat sağlanırsa, ülkeyi seçime götürürken istifa edebileceğini söylemiş. Yani ileriki bir aşamada, ülkesinin geleceği için fedakarlık yapabileceğini söylemiş. Herhangi bir şeyden canı sıkıldığı için, 'Bugün istifa edeceğim' diye bir açıklama yok. 'İki tarafı da birleştiren bir anlaşma olacaksa, seçimlere giderken ben istifa edebilirim.' demiş."

Çavuşoğlu'nun açıklamasından kısa bir süre sonra Sarrac, Ekim ayında görevinden ayrılacağını duyurdu.

Bloomberg: İstifa haberi Mısır ve BAE'yi sevindirdi

Sarrac'ın istifa edeceğiyle ilgili ilk iddiaları, 15 Eylül'de Bloomberg haberleştirmişti.

Habere göre Sarrac istifa etse de gelecek ay Cenevre'de devam edecek olan müzakerelerde rol oynamaya devam edecek.

Cenevre'deki görüşmelerde Libya'daki savaşın taraflarının yeni bir başkanlık konseyi yapısı ve seçim tarihi belirlemeleri planlanıyor.

Bloomberg'in haberinde, istifa haberlerinin, Hafter'i destekleyen Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri sevindirdiği belirtiliyor.