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Libya'da hükümet güçlerinden Hafter milislerine ait konvoya 6 hava saldırısı

Libya Hükümeti, başkent Trablus'un güneyinde bulunan darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

01.05.2020 03:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 03:50

Libya Hükümeti, başkent Trablus'un güneyinde bulunan darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

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Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu sosyal iletişim sayfasından yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri terörist Hafter milislerine bağlı kişilerin olduğu silahlı konvoya 6 hava saldırısı düzenledi" ifadelerini kullandı.

Operasyonun Mersit Vadisi yakınındaki Kariyyat ve Nesme bölgeleri arasındaki bir yola düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Son dönemde hükümet güçleri, darbeci asker Halife Hafter'e bağlı silahlı milislere karşı başlattığı operasyonlarda büyük başarılar elde ediyor. Hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un çevresinde ellerinde tuttuğu çok sayıda noktayı terk etmek zorunda kalıyor.