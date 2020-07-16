LGS tercihleri ne zaman yapılacak?2020 LGS tercihleri başladı mı? LGS tercih tarihleri ne zaman? Lise taban puanları belli oldu mu? LGS sonuç tarihler

20 Haziran'da yapılan LGS'nin sonuçları bu sabah açıklandı. Sonuçların açıklanmasını heyecanla bekleyen öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercihleri başladı mı? LGS tercih tarihleri ne zaman? Lise taban puanları belli oldu mu gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayınladı. Aday öğrenciler, aldığı puanlarla bu kılavuza göre tercih yapacak.

LGS SONUÇ TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları ise 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

LGS TERCİH SAYISI KAÇ?

MEB, bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPACAK MI?

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

LGS kontenjanları ve taban puanları LGS 2020 kılavuzunda henüz yer almıyor. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

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