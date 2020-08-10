LGS açıklandı! LGS sonuç sorgulama ekranı! Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı!

Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS sonuçları açıklandı. Son dakika gelişmesi olarak açıklanan sınav sonuçlarını öğrenciler LGS sonuç sorgulama ekranından öğrenebilirler. LGS açıklandı! İşte, LGS sonuç sorgulama ekranı!

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Liselere Giriş Sınavı birinci yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde açıklandı. Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin doluluk oranı ise yüzde 100'e yaklaştı.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "http://sonuc.meb.gov.tr/" internet adresinden açıklandı.

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