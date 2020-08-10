LGS 2. tercihler ne zaman? 2020 LGS sonuçları' LGS boş kontenjanlar ve 2020 LGS taban puanları

LGS ek tercihler, herhangi bir okula yerleşemeyen veya istediği okuldan farklı okula yerleşen kişiler, boş kontenjanlar ile tekrar tercih yapmasıdır. Boş kontenjanlar hakkında bilgiler haberimizde yer almaktadır.

LGS 1. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için 2. şans, LGS 2. tercihlerdir. LGS 2. tercihler için başvurular 10-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecektir. LGS 1. nakil sonuçları veya LGS 2. tercih sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.

LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN SORGULAMA

LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden yayınlanacak.

Okuldan farklı okula nakil olmak isteyen öğrenciler ise, 14 Ağustos 2020 tarihinde okul

yapılan nakil başvuruları 14 Ağustos 2020 tarihinde ilgili okul müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve aynı gün okulda ilan edilerek e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilecektir.

LGS BOŞ KONTENJANLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ