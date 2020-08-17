LGS 2. tercih sonuçları açıklandı! LGS 2020 kayıtları ne zaman başlayacak? Lise kayıtları için gerekli evraklar nelerdir?

LGS sınav sonuçları 10 Ağustos tarihinde açıklandı. Yerleşemeyen adaylar 10-14 Ağustos tarihlerinde 2. LGS tercihlerini yaptı. LGS 2. nakil tercihleri 17 Ağustos tarihinde açıklandı. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak? E-okul üzerinden lise kaydı yaptırılır mı?

LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

-Yerleştirme sonuç belgesi,

-İlköğretim öğrenim belgesi,

Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi

-Veliye ait vukuatlı nüfuskayıt örneği

-4 adet vesikalık fotoğraf

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LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS 1. nakil tercihleri sonuçları bugün açıklandı. Yerleşemeyen adaylar için LGS 2. nakil tercihleri 17-21 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. 2. nakil sonuçları 24 Ağustos tarihinde sonuçlanacak.

2020 LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı