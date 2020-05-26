İzleyicilerin beğeni ile izlediği Lezzet Düşkünleri programını izleyenler yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ettiler. Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Emre Gedik kimdir? Emre Gedik kaç yaşında, nereli gibi konular en çok merak edilen konulardan oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACISI EMRE GEDİK KİMDİR?

Emre Gedik, 42 yaşında ve İstanbullu. Yarışmaya eşi Sibel Döğen Gedik birlikte katılan Emre Gedik "yarışma boyunca polemiğe girmeyeceğim, yemeğimi yapacağım ve yarışmayı kazanacağım" dedi.