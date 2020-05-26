İzleyicilerin beğeni ile izlediği Lezzet Düşkünleri programını izleyenler yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ettiler. Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Pınar Türkyılmaz kimdir? Pınar Türkyılmaz kaç yaşında, nereli gibi konular en çok merak edilen konulardan oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACISI PINAR TÜRKYILMAZ KİMDİR?

Yarışmaya Çorum'dan katılan Pınar Türkyılmaz 40 yaşındadır. 5 yıldır profesyonel aşçı olan ve mutfak sektöründe çalışan Pınar Türkyılmaz, yarışmaya Çorum'dan katılıyor. Pınar Türkyılmaz, "Yarışmaya Doğa arkadaşımla katılıyoruz ve biz bu konuda iddialıyız sonuna kadar varız" açıklamasında bulundu.