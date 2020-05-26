İzleyicilerin beğeni ile izlediği Lezzet Düşkünleri programını izleyenler yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ettiler. Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri yarışmacısı Boğaçhan Tuzcu kimdir? Boğaçhan Tuzcu kaç yaşında, nereli gibi konular en çok merak edilen konulardan oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACISI BOĞAÇHAN TUZCU KİMDİR?

27 yaşındaki yarışmacı aslen Rizeli olup; doğma büyümeli Ankaralıdır. Aşçılık üzerine eğitim almış Boğaçhan Tuzcu'nun anne ve babası ayrı yaşıyor. İkizler burcu olan Boğaçhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunu ve yarışmada oldukça iddialı. Şu anda İstanbul'da yaşıyor.