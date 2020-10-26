Levante - Celta Vigo La Liga maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
26.10.2020 19:50 | Güncelleme: 26.10.2020 19:53
İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Levante - Celta Vigo maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
İspanya La Liga'da bugün haftanın son maçı oynanacak. Bu maç Levante - Celta Vigo arasındadır. Peki Levante - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
LEVANTE - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Levante - Celta Vigo maçı 26 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.
LEVANTE - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Levante - Celta Vigo maçını Bilyoner TV, Spor Smart, Smart Spor HD kanallarından izleyebilirsiniz.
LEVANTE - CELTA VİGO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Statt da Ceramica Stadyumu, Villarreal'da oynanacak.