Levante - Celta Vigo La Liga maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

İspanya La Liga'da bugün haftanın son maçı oynanacak. Bu maç Levante - Celta Vigo arasındadır. Peki Levante - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LEVANTE - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Levante - Celta Vigo maçı 26 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

LEVANTE - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Levante - Celta Vigo maçını Bilyoner TV, Spor Smart, Smart Spor HD kanallarından izleyebilirsiniz.

LEVANTE - CELTA VİGO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Statt da Ceramica Stadyumu, Villarreal'da oynanacak.