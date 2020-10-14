Letonya - Malta UEFA Uluslar Ligi maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!

UEFA Uluslar Ligi heyecanla takip ediliyor. Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada birçok takım bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Peki Letonya - Malta maç sonucu kaç kaç bitti? Maçta golleri kim attı?

LETONYA - MALTA MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

13 Ekim Salı akşam saat 19:00'da oynanan Letonya - Malta maçının sonucu 0 - 1 bitmiştir. Yani maçı Malta 1-0 kazanmıştır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Malta, Letonya'yı 1-0 mağlup etmiştir. Maçtaki tek golü dakika 90+6 'da Steve Borg atmıştır.

UEFA ULUSLAR LİGİ M GRUBU PUAN DURUMU

Faroe Adaları : 10 puan

Malta : 5 puan

Letonya : 3 puan

Andorra : 2 puan