Letonya - Malta UEFA Uluslar Ligi maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!
14.10.2020 02:18 | Güncelleme: 14.10.2020 02:21
Geçtiğimiz akşam UEFA Uluslar Ligi'nde 4. grup maçları oynandı. Bu maçlardan Letonya - Malta arasında oynanan maçın sonucu futbolseverler tarafından merak edildi. Peki Letonya - Malta maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Puanları kaç?
UEFA Uluslar Ligi heyecanla takip ediliyor. Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada birçok takım bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Peki Letonya - Malta maç sonucu kaç kaç bitti? Maçta golleri kim attı?
LETONYA - MALTA MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?
13 Ekim Salı akşam saat 19:00'da oynanan Letonya - Malta maçının sonucu 0 - 1 bitmiştir. Yani maçı Malta 1-0 kazanmıştır.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Malta, Letonya'yı 1-0 mağlup etmiştir. Maçtaki tek golü dakika 90+6 'da Steve Borg atmıştır.
UEFA ULUSLAR LİGİ M GRUBU PUAN DURUMU
Faroe Adaları : 10 puan
Malta : 5 puan
Letonya : 3 puan
Andorra : 2 puan