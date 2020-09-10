Lens PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Lens PSG maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Sporseverlerin heyecanla beklediği Lens Gaziantep FK maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Lens PSG saat kaçta, hangi kanalda? Lens maçı ne zaman? Lens PSG maçı saat kaçta? Lens PSG maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Lens PSG maçının merak edilenleri..

LENS PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lens PSG maçı 10.09.2020, Perşembe saat 22:00'de başlayacak.

LENS PSG MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Lens PSG maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak.

LENS PSG HANGİ KANALDA?

Lens PSG maçı beinSport ekranlarından yayınlanacak.