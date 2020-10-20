Leipzig - Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmaları oynanacak. Bu maçlardan birisi de temsilcimizin maçı olacak. Peki Leipzig - Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

LEİPZİG - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Leipzig - Başakşehir maçı 20 Ekim 2020 Salı günü (yani bugün akşam) akşam Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır. Yani maç bu akşam 10'da başlayacak.

LEİPZİG - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leipzig - Başakşehir maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

LEİPZİG - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Red Bull Arena, Leipzig'da oynanacak.