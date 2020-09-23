Leicester - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Leicester - Arsenal maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Maç heyecanı devam ediyor! Leicester - Arsenal maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Leicester - Arsenal saat kaçta, hangi kanalda? Leicester - Arsenal maçı ne zaman? Leicester - Arsenal maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İngiltere'nin nefesleri kesen liginde iki başarılı takım mücadele edecek. İşte, Leicester - Arsenal maçının merak edilenleri.

LEİCESTER - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leicester - Arsenal , İngiltere Lig Kupası maçı 23 Eylül Çarşamba günü 21.45'de sporseverlerin karşısında olacak. King Power Stadyumu, Leicester'da oynanacak.

LEİCESTER - ARSENAL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Nefes kesecek karşılaşma Bein Sports 3 kanalında şifreli olarak spor tutkunlarının karşısına çıkacak.

LEİCESTER - ARSENAL HANGİ KANALDA?

Leicester - Arsenal maçı Bein Sports 3 Digiturk 79, Kablo TV 234, Web kanallarından canlı olarak aktarılacak.