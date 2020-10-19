Leeds United - Wolverhampton İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de bugün 5. haftanın son 2 maçı oynanacak. Bu maçlardan birisi de Leeds United - Wolverhampton maçıdır. Peki Leeds United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LEEDS UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Leeds United - Wolverhampton maçı 19 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

LEEDS UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leeds United - Wolverhampton maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

LEEDS UNİTED - WOLVERHAMPTON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Elland Road, Leeds'da oynanacak.