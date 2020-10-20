Lazio - B.Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmaları oynanacak. Bu maçlardan birisi de temsilcimizin maçı olacak. Peki Lazio - B.Dortmund maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

LAZİO - B. DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Lazio - B.Dortmund maçı 20 Ekim 2020 Salı günü (yani bugün akşam) akşam Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır. Yani maç bu akşam 10'da başlayacak.

LAZİO - B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lazio - B.Dortmund maçını Bein Sports Max 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında da yayınlanacak.

LAZİO - B. DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Stadio Olimpico, Roma'da oynanacak.