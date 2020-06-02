Lastiği sökemeyince ateşe verdi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde Hamza Uğur, bahçe sulamasında kullandığı su tankerinin lastiğini sökemeyince sinirlenerek, lastiği ateşe verdi.

Paralı Mahallesi'nde yaşayan Hamza Uğur, tarlasını sulamak için su tankerini devreye sokmak istedi. Uğur ve oğlu, tankerin bir tekeri bozuk olunca değiştirmek istedi. Yaklaşık 3 saat boyunca tekerin bijonlarını sökmek isteyen Hamza Uğur, başaramayınca öfkelendi. Lastiğin üzerine benzin döken Uğur, ateşe verdi. Oğlu ise bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyada yayınlandı.