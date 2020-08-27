KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? KYK başvuruları ile ilgili önemli açıklama!

Üniversite tercihleri açıklandıktan sonra herkesin aklında aynı sorular oluşmaya başladı. KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır? gibi soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde e-Devlet üzerinden alınan KYK burs başvurularının da Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak olan akademik takvime göre belirlenmesi bekleniyor.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e devlet sistemi üzerinden alınıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.

Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.