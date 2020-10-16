KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? Kyk yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır?

Yurt ve burs başvurusu için bekleyiş devam ederken, YÖK'ün belirleyeceği akademik takvime göre YK yurt, kredi ve burs başvuru tarihlerin netleşeceği bildirildi. Kimler KYK yurt başvurusunda bulunabilir? KYK kredi ve burs başvuru şartları neler? İşte, KYK hakkında ayrıntılar...

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

KYK yurt ve burs başvuruları geçen yıl 16 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim tarihine kadar sürmüştü. Ancak 2020 yılı için henüz burs ve kredi ile yurt başvurularına dair bir tarih verilmedi. KYK'dan yapılan açıklamaya göre, ''Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

KİMLER KYK YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler yapabilir.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Burstan yararlanacaklar:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

Krediden yararlanacaklar:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim de eğitim gören öğrenciler, e-devlet kapısına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra KYK yurt, kredi veya burs başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilecekler.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.