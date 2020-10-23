KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? E-devlet KYK borç sorgulama

KYK burs ve yurt başvuru tarihleri öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Öğrenciler, koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime önceki dönemlerden daha geç başlayacaklar. Ancak, her ay hesaplara yatan kredi ve burslar için başvurular henüz başlamadı. Peki, KY borcu nasıl sorgulanır?

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen başvuru tarihlerine yönelik henüz bir açıklama bulunmuyor. Geçen yıl 21 Ekim'de alınan başvurulara göre, 2020 KYK başvurularının da önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. Başvurular e-devlet üzerinden alınıyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirmişti.

KYK BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu borç sorgulama işlemi e-devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama adresine şifre ve T.C. ile giriş yapılarak öğrenilebilir.

Çıkan ekrandan nüfus cüzdanı eski ise "Eski Kimlik Kartı", yeni ve çipli ise "Yeni Kimlik Kartı" seçeneğini tıklanır.Ardından TC Kimlik Numarası, Seri No ve güvenlik kodu alanları doldurulur.Bu ekrandan kredi borcu görüntülenebilir ve taksit ödemeleri gerçekleştirilebilir.

KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI...