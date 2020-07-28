KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her ay üniversite öğrencilerine ödenen burs ve kredi için tarihler belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ağustos ayı burs ve kredilerin 28 Temmuz itibariyle öğrencilerin hesaplarına geçeceğini duyurdu. İşte, detaylar...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemeleri hakkında yaptığı açıklama doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz'dan itibaren öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını dile getirdi. Ödemeler 30 Temmuz'da son bulacak.

TC kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 28 Temmuz, "4" ve "6" olanlar 29 Temmuz, "8" olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecek

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Kurumu henüz kredi ve burs başvuru tarihlerine dair bir açıklamada bulunmadı. Ancak, genen yıl burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar alınmıştı. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam etmişti. Yurt başvuruları ise 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. Öte yandan başvuruların, YKS tercih sonucu sornası başlaması bekleniyor.