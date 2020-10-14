KYK borcu erteleme şartları neler? KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç ödeme ekranı

KYK borç sorgulama, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda KYK kredi borcu ödeme işlemleri de belirlenen bankaların online sisteminden ödenebiliyor. KYK borç sorgulama ve ödeme nasıl ve nereden yapılıyor? İşte, e-devlet KYK borcu sorgulama sayfası...

KYK BORÇ ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

KYK BORÇ SORGULMA NASIL YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu borç sorgulama işlemi e-devlet'in https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama adresine şifre ve T.C. ile giriş yapılarak öğrenilebilir.

Çıkan ekrandan nüfus cüzdanı eski ise "Eski Kimlik Kartı", yeni ve çipli ise "Yeni Kimlik Kartı" seçeneğini tıklanır.

Ardından TC Kimlik Numarası, Seri No ve güvenlik kodu alanları doldurulur.

Bu ekrandan kredi borcu görüntülenebilir ve taksit ödemeleri gerçekleştirilebilir.

KYK BORCU SORGULAMA EKRANI...

KYK BORÇ ERTELEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

KYK borç erteleme başvurusu, yine e-devlet aracılığı ile gerçekleştiriliyor. E-Devlet sistemine TC Kimlik Numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü/ Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu" sayfasına giriş yapılacak.

Daha önce kredi geri ödeme erteleme başvurusu bulunmuyor ise "Yeni Başvuru" düğmesini tıklayarak kredi geri ödeme erteleme başvurusu yapabilirsiniz.

"Yeni Başvuru" düğmesini tıkladığınızda açılan formda iletişim bilgileri alanı e-Devlet Kapısı profilde doğrulanmış cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres bilgileriniz ile doldurulmuş olarak görüntülenir.

Sonrasında "Borç Erteleme Talep Türü" olarak aşağıdakilerden biri tercih edilir:

* İşsizlik Sebebiyle

* Askerlik Sebebiyle

* Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden biri işaretlenmeli ve "İleri" düğmesi tercih edilmelidir. Öğrenim/ katkı kredisi borcu geri ödemesi ertelenebilir durumda ise ''Başvur'' denilmelidir.

KYK BORÇ ERTELEME EKRANI...