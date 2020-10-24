Kuzey Yıldızı yeni bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı son bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu, fragmanı yayınlandı mı?

Şule'nin "Ölüyorum ben Yıldız!" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Kuzey'in Yıldız'a yaylada evlilik teklifi etmesi izleyenleri heyecanlandırıyor. Devamında yaşananlar ise heyecanlı anar yaşatacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm izleme linki! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. bölüm tek parça izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm de neler oldu?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 37. bölümü için bir ön izleme ve iki fragman yayımlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey'in gizli düşmanı, bu defa da onu en zayıf noktasından vurmak istemektedir. Artık herkes tehlikenin ne denli boyutlara ulaştığını anlamıştır.

Düşmanın nerden geleceği, kimi hedef alacağı belli değildir. Herkes bunun için seferber olmuştur. Gençler, Sefer komutasında, zorlu eğitimlerden geçerken tüm evlerde nöbet tutulmaya başlanmıştır.

Herkes düşmanı çok uzaklarda ararken o çoktan içlerine sızmıştır. Aşıkları manipüle ederek hedefine ulaşmaya çalışır. Kuzey'i dolduruşa getirmek; Yıldız'ıda Kuzey'den uzaklaştırmak için uğraşır. Yıldız, Bulut'un sürpriziyle çok mutlu olmuş, uzun zaman sonra ilk kez kendisi için bir şey yapmış, arkadaşlarıyla vakit geçirmiştir. Ama mutluluğu uzun sürmez. Düşmanın ne istediğini öğrenmiştir. Onlardan her zaman bir adım önde olan gizli düşmanları, yeni planını işletmeye başlamıştır.

Bulut'un şakası yoktur ama Kuzey'in de Yıldız'ı bırakmaya niyeti yoktur. Bedelini, ne olursa olsun ödemeye hazırdır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK KONUSU

Kuzey'le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey'i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir. Aileler de birbirinin can dostu olduğundan Kuzey'le Yıldız'a ivedilikle birer söz yüzüğü takılır. Amma ve lakin, Kuzey, üniversite okumak için İstanbul'a gittiğinde tüm sözlerini unutur, yeni aşklara yelken açar.

Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey'in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır. Yıldız, Kuzey'ini, göğünü ayakta tutan direğini, bildiği tek yönünü kaybetmiş, kalbine çakılan bir kazıkla öylece kalakalmış, bunun acısını, bir an olsun unutmamıştır.

Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız'a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte kendisini doğduğu topraklara kabul ettirecek, ettiremese de gitmeyecek, orda kalacaktır. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir. İşin içine bir de biri genç kadınlığın eşiğinde, biri ergenliğin doruklarında, diğeri de çocuk yaşta üç tane kız çocuğu ve Kuzey yüzünden birbirine düşman olmuş iki aile eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Kuzey gitmemeye, Yıldız affetmemeye, aileler de barışmamaya yeminlidir. Bu inat hikayesinden en çok inat eden, pes etmeyen galip çıkacaktır. Şimdilik kimsenin pes etmeye niyeti yoktur.

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