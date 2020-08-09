Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçide çarptı.

09.08.2020 07:51 | Son Güncelleme: 09.08.2020 08:48

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçide çarptı.

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AA muhabirinin aldığı ilk bilgilere göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı istikametine seyreden Metro Turizm'e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.