Kuzey Makedonya - Kosova Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kuzey Makedonya - Kosova İrlanda maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi

UEFA Euro 2021 Play-off karşılaşmaları bugün yapılacak. Buna göre 4 takım Euro 2021 turnuvasına katılma hakkı kazanacak. Peki Kuzey Makedonya - Kosova play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak verilecek? Tüm detaylar haberimizde...

KUZEY MAKEDONYA - KOSOVA EURO 2021 PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

Kuzey Makedonya - Kosova Euro 2021 play off eleme maçı bugün 8 Ekim Perşembe günü oynanacak.

KUZEY MAKEDONYA - KOSOVA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç 8 Ekim Perşembe saat 21:45 'de başlayacak.

KUZEY MAKEDONYA - KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Kuzey Makedonya - Kosova Euro 2021 play off eleme maçı S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

KUZEY MAKEDONYA - KOSOVA ELEME MAÇI NEREDE?

Maç Todor Proeski Arena Stadyumu, Skopje'da oynanacak.