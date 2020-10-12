Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi

Kuzey Kore'nin önceki liderleri olan dedesi ve babasına atıf yapan Kim, "Tüm halkın güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma sorumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılardan kurtarmaya yetmedi" ifadelerini kullandı.

HALKININ ÇEKTİĞİ ZORLUKLAR AKLINA GELDİ

Kim, konuşmasının önemli bir bölümünü alışılmışın dışında Kuzey Kore halkının çektiği sıkıntılarına ayırdı, "büyük zorluklar", "sayısız sıkıntılar" ve "görülmemiş felaketler"den söz etti. Koronavirüs salgınıyla ekonomik zorlukların iyice ağırlaştığı ülkenin en büyük ticaret ortağı Çin'le ticareti büyük oranda düştü. Pyongyang Ocak'ta Çin sınırını kapatmış ve bir koronavirüs vakası bile bildirmemişti. Uzmanlar, hiç vaka olmadığı iddiasını inandırıcı bulmuyor.

"LİDERLİĞİ BASKI ALTINDA"

Füze ve nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yıllardır uluslararası yaptırımlar uygulanıyor. Doğal afetlerin de ülkedeki durumu ağırlaştırdığı belirtiliyor. Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nün Kuzey Kore Direktörü Hong Min, "Kim'in böyle bir etkinlikte neden gözyaşı dökme aşamasına geldiğine bakmak gerekiyor. Satır aralarında liderliğinin çok büyük baskı olduğunu görebiliyorsunuz" dedi.

"TÜM NÜKLEER GÜCÜMÜZÜ SEFERBER EDERİZ"

Kim konuşmasında ayrıca dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle zorluk yaşayan halklara desteğini belirtti. Güney Kore ile ilişkilerinin geliştirilmesini umut ettiğini söyledi. Kuzey Kore lideri, alışılmadık şekilde gece karanlığında sabaha karşı yapılan törende tehdit edilmeleri halinde tüm nükleer güçlerini seferber edeceklerini vurguladı ancak doğrudan Washington'u hedef almaktan kaçındı.

GÜNEY KORE VE ABD ENDİŞELİ

Güney Kore, Kuzey Kore'nin törende uzun menzilli yeni füzesini sergilemesi nedeniyle kaygı belirtti ve Kuzey'i, nükleer programının tasfiyesiyle ilgili görüşmelere dönmeye çağırdı. Guardian gazetesine göre bir Amerikalı yetkili, ABD'yle yapılan müzakerelerin çıkmaza girdiği bir ortamda Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programına öncelik vermeye devam etmesinin "düş kırıklığı" yarattığını söyledi.