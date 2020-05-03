Kuzey Kore - Güney Kore sınırında taraflar birbirine ateş açtı

Kuzey Kore ile Güney Kore sınırındaki silahtan arındırılmış bölgede taraflar birbirine ateş açtı.

Güney Kore ordusu, yerel saatle 7: 41'de Kuzey Kore askerleri tarafından Güney'deki Cheorwon kasabasında bulunan askeri karakola ateş açıldığını açıkladı. Açıklamaya göre kısa bir süre sonra Güney Kore askerleri de iki el ateş açarak Kuzey Kore tarafına misilleme yaptı.

Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore askerlerinin "yüksek ihtimalle kazara ateş açtığı"na inanıyor.

BBC'nin Seul Muhabiri Laura Bicker'ın analizine göre sınırda yaşanan olayın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 21 gün sonra Cuma günü ilk kez kamuoyu önüne çıkmasının ardından gelmesi dikkat çekiyor.

Kuzey Kore son aylarda sınırdaki askeri tatbikatlarını yoğunlaştırmıştı. Pyognyang'ın sınırda sık sık tansiyonu yükseltip azaltma taktiği izlediğini belirten Bicker olayı şöyle yorumladı: "Doğrudan bir çatışma Güney Kore'de büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Son iki yıldır iki taraf arasındaki gerginliğin düşürülmesi çok çok fazla adım atıldı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında askeri anlaşma imzalandı. Kasten atış açılması bu anlaşmayı bozar"

Tampon bölge işlevini gören Kore Tarafsız Bölgesi, 1953'te Kore Savaşı'nın bitmesinin ardından oluşturuldu.

Bölge silah ve askerden arındırılmış olsa da iki ülke kendi taraflarına askeri yığınak yapmış durumda.

Güney Kore: Kim Jong-un'un ameliyat olduğunu düşünmüyoruz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yaklaşık 3 hafta kamuoyu önünde görünmemesi çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu.

Kim'in Cuma günü katıldığı gübre fabrikası açılışının görüntüleri üzerinden yeni iddialar ortaya atıldı..

Görüntülere göre Kim'in yürüyüşünün değiştiği iddia edilirken, Güney Koreli yetkililer "Kuzey Kore liderinin ameliyat olduğunu düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı