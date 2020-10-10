Dünyaya nükleer gözdağı! Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende ülkenin nükleer gücünü "tamamen seferber etme" tehdidinde bulundu. Törenin gece yapılması ise en çok dikkat çeken detaydı.

Nadiren gece saatlerinde yapılan resmi geçitler, genelde ülkenin yeni füzeleri ve silahlarını göstermek için kullanılıyor. Uzmanlar, sabaha karşı yapılan törende kıtalararası füzelerin de net bir şekilde görüldüğünü söyledi.

SON İKİ YILDIR YAPILAN İLK ASKERİ GEÇİT TÖRENİ

Bu, Kuzey Kore'de son iki yıldır yapılan ilk askeri geçit töreni ve ABD'deki başkanlık seçimlerinden haftalar önce düzenlendi. Kuzey Kore, Donald Trump ve Kim Jong-un'un 2018'deki ilk zirvelerinden bu yan, resmi geçit törenlerinde hiç balistik füze kullanmıyordu.

Kuzey Kore Ordusu'na göre tören, yerel saatle sabaha karşı, gün doğmadan yapıldı. Törenin neden bu kadar erken bir saatte yapıldığı bilinmiyor. Törene hiçbir yabancı medya ve yabancı ülke vatandaşı alınmadı.

"ORDUYU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Görüntülerde, gri bir takım elbise giyen Kim, çocuklardan çiçek alırken görüldü. Kim, törendeki konuşmasında ülkesinin "nefsi müdafaa ve caydırıcılık için ordusunu güçlendirmeye devam edeceğini" söyledi. Ayrıca Kim, hiçbir Kuzey Koreli'nin koronavirüse yakalanmamasına müteşekkir olduğunu belirtti.

Kim "Bu şeytani virüsün kötülükleriyle dünya genelinde mücadele eden halklara, sağlık diliyorum" dedi.

Ülkede koronavirüs vakasının görülmediğini söylemesine karşın, Kuzey Kore lideri sıkı kısıtlamaların yürürlükte kalması için üst düzey toplantılar yapıyor. Uzmanlar, ülkede hiç koronavirüs vakası olmadığı iddiasını inandırıcı bulmuyor.

HİÇ KİMSE MASKE TAKMADI

Resmi geçitte, maske takanlara rastlanmazken, AFP Haber Ajansı, önceki yıllardakine kıyasla daha az kişinin katıldığını bildirdi. Kuzey Kore, komşu Çin'den hastalığın yayılmasını önlemek için Ocak ayında sınırlarını kapatmıştı.