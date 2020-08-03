Kuyuda can pazarı

Kuyuda can pazarı Adana'da açtıkları su kuyusunda kurtarmak istedikleri arkadaşlarıyla mahsur kaldıkları bildirilen kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı Adana'da açtıkları su kuyusunda kurtarmak istedikleri arkadaşlarıyla mahsur kaldıkları bildirilen kişilerin kurtarılması için...

03.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:10

Kuyuda can pazarı

Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları

Adana'da açtıkları su kuyusunda kurtarmak istedikleri arkadaşlarıyla mahsur kaldıkları bildirilen kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı

ADANA - Adana'da açtıkları su kuyusunda kurtarmak istedikleri arkadaşlarıyla mahsur kaldıkları bildirilen kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi, Bozcalar mevkisinde su kuyusu açan işçiler, yaklaşık 25 metre derinliğe ulaştı. Çalışma sırasında bir kişi mahsur kalınca arkadaşları da onu kurtarmak için kuyuya indi.

Kendilerinden haber alamayan yakınları 6 kişi oldukları tahmin edilen şahısların kuyuda mahsur kaldığını bildirip, jandarma, sağlık ekipleri ve Cankur'dan yardım istedi.

Kuyuda kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.