Kutsal Damacana filmi konusu nedir? Kutsal Damacana oyuncuları ve Kutsal Damacana özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kutsal Damacana filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kutsal Damacana filmini izleyecek olanların merak ettiği Kutsal Damacana konusu nedir, Kutsal Damacana oyuncuları kimler ve Kutsal Damacana özeti gibi konuları inceliyoruz.

KUTSAL DAMACANA OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kamil Aydın

Oyuncular: Şafak Sezer, Ersin Korkut, Büşra Pekin, Eyşan Özhim, Settar Tanrıöğen

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2007

Vizyon Tarihi: 21 Aralık 2007 Cuma

Senaryo: Ahmet Yılmaz

KUTSAL DAMACANA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fikret hayatını gemilerde tayfalık yaparak geçirmiş ve nihayet İstanbul'a yerleşmiştir. Zenginlik hayalleri kuran Fikret, yaşadığı semtte bulunan bir kilisenin rahibi olan Artin'in Vatikan'a gitmesini fırsat bilerek kilise imkânlarını kullanmaya başlar. Kilise mahzenindeki pahalı şarapları satarak yolunu bulmakta ve geceleri de gizlice girdiği Artin'in odasında kalmaktadır.