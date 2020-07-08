Kütahya'da uyuşturucu operasyonu 9 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıKÜTAHYA'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

08.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:27

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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KÜTAHYA'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kütahya Jandarma Komutanlığı, kent merkezinin yanı sıra Tavşanlı ve Altıntaş ilçelerinde uyuşturucu madde imal edilerek satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Köy evlerinin aralarında bulunduğu 9 farklı adrese yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, bin 280 kök kenevir, 10 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sağlık kontrolünde geçirilen 9 şüpheli işlemleri için Kütahya Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.