Kütahya'da cezaevinin yatakhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü
23.10.2020 12:05 | Güncelleme: 23.10.2020 12:08
Kütahya'da cezaevinin yatakhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Kütahya'da cezaevinin yatakhane bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D Blok 5 numarada adli mahkumların kaldığı, toplam 26 kişinin bulunduğu yatakhane bölümünde yangın çıktı.
Kütahya Belediye itfaiyesi ve cezaevi ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında herhangi can kaybı ve yaralanma olmadı.