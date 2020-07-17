Kuşadası'nda gece vakti denize giren adama ne oldu, bulundu mu?

Aydın, Kuşadası'nda yer alan kadınlar plajında akşam 21.00 sıralarında denize giren bir kadın, o sırada denizde yardım isteyen bir erkeğin olduğunu söyleyerek yardım çağırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve dağlık ekibi sevk edildi. Peki, adam bulundu mu?

GECE SAATLERİNDE DENİZE GİREN ADAMA NE OLDU?

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünyaca ünlü kadınlar plajında denize giren genç bir kadın saat 21.00 sıralarında denizde yüzen ve yardım isteyen bir erkek gördüğünü belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibiyle birlikte Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar ve Dalış Emniyet Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalış timi mensubu dalgıçlar olay yerine geldi. Havadan, karadan ve mobil radarla yapılan tüm çalışmaların yanında, DAGEK dalgıçlarının da yaptığı kapsamlı deniz dibi arama çalışmalarından da sonuç alınamadı.

BULUNDU MU?

Tüm kıyıları tek tek tarayan sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar denizde kaybolduğu iddia edilen kişiye ulaşamadı. Yaklaşık bir saat ihbar edilen bölgede arama yapan dalgıçlar gece olması nedeniyle arama çalışmalarını durdurdu.

BİR KADINA ULAŞILAMIYOR

Bu arada, Sahil Güvenlik ekiplerinin ayrıca Kuşadası Körfezi'nde Ürkmez mevkii açıklarında da denizde kaybolduğu iddia edilen 37 yaşındaki Burcu Fasha isimli kadına da tüm aramalara rağmen 3 gündür ulaşamadığı öğrenildi.