Kurum: Şırnak'ta toplam 10 bin 155 konutun tamamını 2 gün sonra vatandaşımıza teslim etmiş...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak İl Koordinasyon Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şırnak merkez ve ilçelerinde toplam 10 bin 155 konut yapımı başlatıldı ve bu konutların 2 gün sonra tamamını vatandaşımıza teslim etmiş olacağız. Bunun dışında 518 iş yeri, 9 cami, 6 taziye evi, 16 okul, 112 kilometre içme suyu hattı, 83 kilometre de kanalizasyon işi yapılmış ve vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Bu işlerin toplam maliyeti 6 milyar liradır."