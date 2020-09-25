Kurum: Şırnak'ta toplam 10 bin 155 konutun tamamını 2 gün sonra vatandaşımıza teslim etmiş...
25.09.2020 16:45 | Güncelleme: 25.09.2020 17:17
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak İl Koordinasyon Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak İl Koordinasyon Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. (2)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Şırnak merkez ve ilçelerinde toplam 10 bin 155 konut yapımı başlatıldı ve bu konutların 2 gün sonra tamamını vatandaşımıza teslim etmiş olacağız. Bunun dışında 518 iş yeri, 9 cami, 6 taziye evi, 16 okul, 112 kilometre içme suyu hattı, 83 kilometre de kanalizasyon işi yapılmış ve vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Bu işlerin toplam maliyeti 6 milyar liradır."