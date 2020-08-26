Kuruluş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni kadrosunda kimler var?

Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi gelmeye hazırlanıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda kimler katılacak? Kuruluş Osman dizisi yeni kadrosundan detaylar haberimizde.

KURULUŞ OSMAN KADROSUNA KİMLER KATILDI?

Cüneyt Arkın yeni sezonda Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı.

Tv 100'ün haberine göre Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan da kadroya dahil oldu.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekran macerasına 20 Kasım 2019'da başlayan Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit

Nurettin Sönmez

Ragıp Savaş

Saruhan Hünel

İsmail Hakkı Ürün

Ayşegül Günay Demir

Alma Terziç

Emre Basalak

Abdül Süsler