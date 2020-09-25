Kuru Otlar Üstüne konusu nedir? Kuru Otlar Üstüne vizyon tarihi ne zaman? Nuri Bilge Ceylan filmleri, ödülleri

Başarılı yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yeni filminin çıkacağına dair bilgileri vermişti. Konusu belli olmayan film hakkında yeni öğrenilen bilgiye göre vizyon senesi belli oldu.

KURU OTLAR ÜSTÜNE KONUSU

Filmin konusu henüz belli değil.

Kuru Otlar Üstüne filminin yönetmen ve senarsitliğini, Bir Zamanlar Anadolu'da, Üç Maymun, Uzak, İklimler ve Ahlat Ağacı gibi filmlerin yönetmeni olan Nuri Bilge Ceylan üstleniyor.

Nuri Bilge Ceylan son olarak Ahlat Ağacı adlı filmi ile vizyona girmişti. Ahlat Ağacı, Cannes Film Festivali'nde Palme d'Or adayı olmuştu. Ayrıca ülkemizdeki birçok film festivalinden de ödül ile dönmüştü. Nuri Bilge Ceylan'ın yıllardır birlikte çalıştığı yapımcısı Zeynep Atakan ile yollarını geçtiğimiz aylarda ayırdığı da bilinenler arasında yer alıyor.

KURU OTLAR ÜSTÜNE VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?

Kuru Otlar Üstüne, ödüllü usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan tarafından hayata geçirilecek. 2022 senesinde perdeyle buluşması bekleniyor.

NURİ BİLGE CEYLAN KİMDİR?

Nuri Bilge Ceylan (d. 26 Ocak 1959, Yenice) Türk film yönetmeni, senarist ve fotoğraf sanatçısı.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde iki yıl sinema eğitimi gördü. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eğitimi sırasında üniversitenin fotoğrafçılık (BÜFOK), dağcılık ve mağaracılık kulüplerine katılarak, doğa etkinlikleri ile ilgilendi. 1980'lerde kimi portföyleri Gergedan gibi dönemin nitelikli kültür ve sanat dergilerinde yayınlanan Ceylan, yaptığı dört filmin de, yönetmenliğini, senaryo yazarlığını ve yapımcılığını üstlendi.

Sinemaya Koza adlı kısa filmiyle adımını atan Ceylan bu filmiyle, Cannes Film Festivali'nin ilgili bölümüne katılma başarısını gösterdi. Ceylan 1997'de ilk uzun metrajlı filmi olan ve başta Berlin Film Festivali olarak pek çok dünya festivalinde gösterilen üç bölümlü, otobiyografik ve pastoral Kasaba filmini, 1999 yılında da bir meta-film olan ve ilk iki filmdeki otobiyografik izleği sürdüren ve büyük başarı kazanan Mayıs Sıkıntısı'nı çekti. Film, Berlin Film Festivali'nin yarışmalı bölümünde gösterilmişti.

56. Cannes Film Festivali'nde yarışan ve favori filmler arasında gösterilen Nuri Bilge Ceylan'ın 2002 yapımlı dram filmi Uzak, Altın Palmiye'den sonra festivalin ikinci önemli ödülü olan 'Büyük Jüri Ödülü'nü ('Grand Prix') aldı. Filmde yalnız ve yabancılaşmış iki kuzeni oynayan filmin başrol oyuncuları Muzaffer Özdemir ve film tamamlandıktan hemen sonra bir trafik kazasında ölen Mehmet Emin Toprak da 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü paylaşarak Türk sinema tarihinin en parlak başarılarından birine imza attılar.

Ceylan'ın dördüncü uzun metrajlı filmi olan İklimler, 2006 Cannes Film Festivali'nin yarışma bölümüne kabul edildi. Ceylan'ın o güne kadar çektiği en büyük bütçeli eser olan film, dijital görüntü teknolojisiyle kotarıldı ve görüntü yönetmenliğini Ceylan'ın kendisinin üstlenmediği ilk filmi olma özelliğini kazandı. Filmin bir diğer önemli özelliği ise, Nuri Bilge Ceylan'ın bu kez kamera önüne de geçerek, eşi Ebru Ceylan'la başrolleri paylaşmış olmasıdır.

2008 Cannes Film Festivali'nde küçük zaafların büyük yalanları doğurmasıyla parçalanan bir ailenin, gerçeklerin üzerini örterek bir arada kalma çabasını anlatan Üç Maymun filmiyle "En İyi Yönetmen Ödülü"nü aldı. Ödülü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında "Bu ödülü birisine adamak istiyorum: Tutkuyla sevdiğim, yalnız ve güzel ülkeme..." dedi. 64.Cannes Film Festivalinde Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle Büyük jüri ödülüne layık görüldü.

Nuri Bilge Ceylan'in "Kış Uykusu" isimli filmi 2014 yılında 67. Cannes Film Festivali'nde büyük ödül olan Altın Palmiye'ye layık görüldü. Böylece Yılmaz Güney'in Yol filminin ardından ikinci kez bir Türk filmi bu ödülü kazanmış oldu.

NURİ BİLGE CEYLAN FİLMLERİ | FİLMOGRAFİ

1995 Koza

1998 Kasaba

2000 Mayıs Sıkıntısı

2002 Uzak

2006 İklimler

2008 Üç Maymun

2011 Bir Zamanlar Anadolu'da

2014 Kış Uykusu

2017 Ahlat Ağacı

NURİ BİLGE CEYLAN ÖDÜLLERİ

Koza (1995)

1995 Cannes Film Festivali Uluslararası Kısa Film Yarışması

Kasaba (1997)

17. Uluslararası İstanbul Film Festivali (1998)

"Fipresci Ödülü"

Berlin Film Festivali (1998)

"Caligari Ödülü" Nuri Bilge Ceylan

Köln Film Festivali (1999)

"En İyi Film"

"En İyi Görüntü Yönetmeni" (Nuri Bilge Ceylan)

Mayıs Sıkıntısı (1999)

21. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 1999

"Nuri Bilge Ceylan - En İyi Yönetmen"

"En İyi Film"

36. Antalya Altın Portakal Film Festivali (1999)

"Nuri Bilge Ceylan - En İyi Yönetmen"

"Nuri Bilge Ceylan - Dr. Avni Tolunay Özel Ödülü"

"En İyi 2. Film"

Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

64. Cannes Film Festivali Jüri Büyük Ödülü

Asia Pasific Screen Awards

En iyi yönetmen

Büyük Jüri Ödülü

En iyi görüntü yönetmeni - Gökhan Tiryaki

Kış Uykusu (2014)

67. Cannes Film Festivali

Altın Palmiye

FIPRESCI Ödülü

47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri

En İyi Film

En İyi Yönetmen