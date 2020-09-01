Kurtuluş Yurt kimdir? Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı?
Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Kurtuluş Yurt, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı? Kurtuluş Yurt kimdir?
01.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:28
Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Kurtuluş Yurt, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Kurtuluş Yurt kimdir? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı? Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor?
KURTULUŞ YURT KİMDİR?
Doğum tarihi : 22 Temmuz 1990
Kaç yaşında: 30yaşında
Nereli : Çeşme, Türkiye
Boy : 1,87 m
Kilo : 78 kg
Kariyer başlangıç tarihi: 2008
Şu andaki takımı : Adana Demirspor
Mevkii : Kaleci
Sözleşme Başlangıç T. : 31 Temmuz 2018
Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2020