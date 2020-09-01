Kurtuluş Yurt kimdir? Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Kurtuluş Yurt, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Kurtuluş Yurt kimdir? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı? Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor?

KURTULUŞ YURT KİMDİR?

Doğum tarihi : 22 Temmuz 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli : Çeşme, Türkiye

Boy : 1,87 m

Kilo : 78 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2008

Şu andaki takımı : Adana Demirspor

Mevkii : Kaleci

Sözleşme Başlangıç T. : 31 Temmuz 2018

Sözleşme Bitiş T. : 31 Mayıs 2020

OYNADIĞI TAKIMLAR