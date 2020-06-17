Kurbanın kemiklerini doğru şekilde değerlendirerek lezzetli ve sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Sağlığa çok faydalı olan kemikle yağılan tarifler, birçok hastalıktan kurtulmanızı sağlıyor.

ÇÖPE ATMAYIN!

Kurbanın etleri kadar kemikleri de sağlık için çok faydalı. Kesim sorası çıkan kemikleri çöpe atmayın. Onları muhafaza edin. Çünkü kemik suyu ile şifa bulacaksınız.

KEMİK SUYUNUN FAYDALARI

Bağırsakları koruyor: Kemik suyunda bulunan jelatin, bağırsağı korur. Bağırsak duvarını korumaya alan bu madde, dolaylı yoldan bağışıklığın güçlenmesini sağlar. Böylece toksik maddeler ve sindirilemeyen besinler kana karışamaz. Buna bağlı olarak da yorgunluk, egzama, tiroid gibi sorunlardan bünye korunur.

Yaşlanmayı yavaşlatıyor: Kemik suyunda bulunan jelatin ve kolajen, cildi kırışıklıklara karşı korur. Kolajenin yaşlanmaya karşı etkisi bilimsel deneylerle de ortaya konulmuştur. Kolajen desteği alan ciltler, esneklik ve güç kazanır. Kolajen, bu özelliği yanında selülitleri gidermede de önemli işleve sahiptir.

Kemikler için doğal güç kaynağı: Kemik suyu zayıflayan kıkırdak dokuyu güçlendirir. 30 yaş üstü insanların kemik suyu içmesi tavsiye ediliyor. Bu özelliği yanında ağrıları da azaltma özelliği olan kemik suyu, güçlendirici etki göstermektedir.

Sakinleştiriyor: Rahat ve huzurlu bir uyku vaat eden kemik suyu, glisin amino asidi ile rahatlatıcı etki gösterir. Uyku problemi olanlar uyumadan kısa bir süre önce kemik suyu içerek huzurlu bir gece geçirebilirler.

Diğer faydaları: Vücudun bağ dokusunu onararak kemiklere kuvvet veriyor. Stresi ve yorgunluğu alıyor. Eklem ağrılarına iyi geliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

KEMİK SUYU TARİFİ

Kurban kesiminden sonra akıllara takılan "Kurbanın kemikleri ne yapılır?" sorusunu verilecek en iyi cevap kemik suyu tarifidir. İşte şifa deposu kemik suyu tarifi:

Malzemeler: Dananın kaburga ve ayak kemiği, kuzunun kemikleri

Yapılışı: kemikleri tencereye rahat girecek şekilde küçük parçalara ayırın. İçine su ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca. Tencerenin altını kısın. İyice kaynamış olan kemik suyunu kavanoza alıp buzdolabına alın. Dolapta kullanıma hazır halde bekleyen kemik suyunu dilediğiniz zaman yemeklerde kullanabilirsiniz.