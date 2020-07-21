Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı 2020 yılında hangi güne denk geliyor, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dünyasını bir araya getiren Kurban bu yıl, 30 Temmuz'da başlayacak. Toplamda dört gün süren bayramda kurbanlar kesilir ve büyüklerin bayramı kutlanır. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 yılında Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor.

31 Temmuz Cuma bayramın 1. günü,

1 Ağustos Cumartesi 2. günü,

2 Ağustos Pazar 3. günü,

3 Ağustos Pazartesi 4. günü olarak idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Koronavirüs nedeniyle sıkı tedbirlerle geçmesi beklenen Kurban Bayramı'nda tatilin kaç gün olacağı da soru işareti. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik henüz bir açıklama yok ancak var olan hali ile 4 gün tatil yapılabilecek.

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına yönelik konuştu. İlerleyen süreçte özellikle il bazında, koronavirüs tablosunun baz alınarak çeşitli tedbirlerin alınabileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıkamada, ''Kurban Bayramı'nın özellikleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek. Bunun yanında herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok." ifadelerine yer verdi.