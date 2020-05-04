Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı,Müslümanlıkta kutsal olan iki bayramdan biridir. 2020 yılında Kurban Bayramı Temmuz - Ağustos aylarına denk geliyor. Her yıl biraz daha geri giderek yaz aylarında kutlanmaya başlayan Kurban Bayramı için şimdiden tatil planları yapılmaya başlandı. Kurban Bayramı kaç gün?

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe günü yaşanacak. Haftasonu idrak eilecek olan Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

1. gün Kurban Bayramı - 31 Temmuz Cuma

2. gün Kurban Bayramı - 1 Ağustos Cumartesi

3. gün Kurban Bayramı - 2 Ağustos Pazar

4. gün Kurban Bayramı - 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri erken yapıldı. 24 - 26 Mayıs tarihlerinde olacak Ramazan Bayramı için 1000 TL'lik emekli ikramiyeleri 7 - 11 Nisan günlerinde ödendi. Temmuz ve Ağustos aylarında koronavirüsün etkisini yitireceği planlanarak, ödemelerin bayrama yakın bir tarihte 13 - 30 Temmuz tarihleri arasında yatırılacağı düşünülüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimi için tıklayın...