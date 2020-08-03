Doyasıya yaşanan Kurban Bayramı'nı sonlarına yaklaşırken vatandaşlar bayramın ne zaman biteceğini ve ne zaman iş başı yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı son gün ne zaman? Yarın mesai var mı? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı Başlangıç:

31 Temmuz, Cuma

Kurban BayramıBitiş:

3 Ağustos, Pazartesi

Kurban Bayramı 4 gün sürüyor ve Kurban Bayramı tatili önümüzdeki pazartesiden itibaren bitiyor.

30 Temmuz Arefe günü yarım gün, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde ise tam gün olmak üzere 4,5 gün tatil yapan binlerce çalışan, 4 Ağustos'ta mesaiye dönmüş olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı 3 Ağustos, Pazartesi gümü sona eriyor.

KURBAN BAYRAMI SON GÜN NE ZAMAN?

3 Ağustos, Pazartesi günü Kurban Bayramı'nın son günüdür.

YARIN MESAİ VAR MI?

4 Ağustos Salı günü mesai günüdür ve iş yerleri 4 Ağustos Salı gününden itibaren çalışmaya başlayacaklar.

2020 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi