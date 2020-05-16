Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: (İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum"

16.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:38

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum"