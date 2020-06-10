Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, CNN Türk canlı yayınına katıldı: (2)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülkelerin sınırlı kaynaklarını kendi ekonomilerine aktarmak ve ekonomilerinin dışına çıkmasını engellemek istediğini belirtti.

Ersoy, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Turizmde pandemi sonrası yaşanan gelişmeleri ve sertifikasyon uygulamasını anlatan Ersoy, "Bizim sadece Türk misafiri ikna etmemiz gerekmiyor, yabancı misafiri de ikna etmemiz lazım. Bağımsız, tarafsız firmalar bu açıdan önemli ama ikinci noktası şeffaflık." dedi.

Sertifika edilmiş tesislerin kapılarında ve görünen yerlerinde sertifika belgeleri bulunduğunu aktaran Ersoy, her otele, konaklama tesisine, havalimanına, taşıta özel hazırlanan belgelerin üzerindeki QR kod sayesinde misafirlerin yapılan denetim raporlarına erişilebildiğini kaydetti.

Bakan Ersoy, turizm açısından sertifikasyon uygulamasının kurallarına ve önemine değinerek, tesislerin bu belgeyi kaybetmemek için çok ciddi çaba sarf edeceğinin altını çizdi.

"İkinci dalga, ekonomi virüsü"

Bu sene tesislerin fiyat artırma beklentisi içinde olmadığını aktaran Ersoy, tekrar bir başlangıç yapabilmenin amaçlandığını dile getirdi. Ersoy, sertifikasyona başvuru sayısının 500'ü geçtiğinin de altını çizerek, "Bu sene açılacak tesislerin yarısının bu sertifikasyona dahil olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy, sertifikasyonu salgın bittikten sonra da devam ettirmek istediklerini sözlerine ekleyerek, şunları söyledi:

"Pandemiye özgü bazı kriterler kalkacak ama ilave yeni kriterler getireceğiz. Türkiye'yi sertifike edilmiş konaklama tesisleri ve turizm taşıtları, havalimanlarıyla ayrıştırmayı düşünüyoruz. Kuralları ne kadar üst seviyede standardize ederseniz nitelikli turistin ilgisini o kadar çekersiniz."

Dışarıdan turistlerin Türkiye'ye ne zaman gelmeye başlayacağının sorulması üzerine Ersoy, "İkinci dalgadan bahsediliyor. Bana göre ikinci dalgası, ekonomi virüsü bunun. Bu bizim beklediğimiz bir şey sonuçta. Ülkeler sınırlı kaynaklarını kendi ekonomilerine aktarmak ve ekonomilerinin dışına çıkmasını engellemek istiyor." dedi.

Bakan Ersoy, Almanya ve diğer ülkelerdeki muadil bakanlıklarla düzenli olarak görüştüklerini belirterek, "Sertifikasyon konusunda çok başarılı buluyorlar. Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye." diye konuştu.

"Dünyada uygulanan sistemlere adapte olmak zorundayız"

Bugün itibarıyla Almanya'dan Türkiye'ye uçakların ve Alman yolcuların da gelmeye başladığını belirten Ersoy, Türkiye'ye gelen turistleri nelerin beklediğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Normalleşme süreciyle birlikte dünyada uygulanan sistemlere adapte olmak zorundayız. Yabancı misafir olarak Türkiye'ye geldiğiniz zaman, özellikle turist kabul eden Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir, İstanbul ve İzmir havalimanlarımızda Sağlık Bakanlığımızla birlikte test merkezleri kurduk.

Girişte sağlık denetiminden geçiyor, vücut ısınız ölçülüyor. Ateşiniz 37,8 derecenin üzerindeyse ve semptomlardan bir tanesini taşıyorsanız, şüpheli görüntünüz varsa o zaman sizi teste tabi tutuyoruz. PCR testi, çok hızlı, bir saat içinde sonuçlanan bir test. Negatifse zaten sorun yok. Pozitifse o zaman tedavi görmeniz gerekiyor."

(Sürecek)