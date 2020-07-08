Kullanılmayan ev eşyaları ihtiyaç sahiplerine gidiyor

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sararak her yıl binlerce aileye umut oluyor.

Beypazarı Belediyesi Sevgi Evi'ne yardımsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kullanılabilir durumdaki her türlü ev eşyası ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yardımseverlerin bağışlarıyla büyüyen Sevgi Evi'ne isteyen herkes kullanmadıkları eşyalarını bağışlayabiliyor. Kullanılabilir durumdaki eşyalarını vermek isteyen vatandaşlar, belediyeyi arayarak görevlilere eşya bağışı yapmak istediklerini belirtiyor. Belediye ekipleri verilen adresten eşyaları alıp Sevgi Evi'ne getiriyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor. - ANKARA