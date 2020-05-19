Küçük banyo dekorasyonu nasıl yapılır? Banyo dekorasyonunun püf noktaları!

Alan açısından küçülen en yaygın odaların başında da banyolar geliyor. Ancak elbette gelişen tasarım teknolojileri bu gelişmeyi de göz önünde bulundurarak üretim ve tasarımlar yapıyor ve haliyle artık küçük banyolar için tasarlanan banyo aksesuarları bulmak da hiç zor değil. İşte, banyo dekorasyonunun püf noktaları!

1. İŞLEVSEL ÇEKMECELER

Banyo dolabıseçiminde işlevsel çekmeceli banyo dolabı seçilmesi, banyoları çok daha fonksiyonel bir alan dönüştürecek. Küçük banyolar için belki de en önemli dekor detayı çekmecelerdir.

2. DUVARA MONTE DOLAPLAR

Banyo tasarımında standartların dışına çıkın. Küçük banyoları daha büyük yapmak için duvara monte banyo dolabı modelleri fonksiyonel bir çözüm olacaktır.

3. GENİŞ PENCERELER

Küçük banyoları genişgösterecek en önemli detaylardan biri de geniş pencerelerdir. İçeri giren ışık, banyoyu ferah ve aydınlık bir ortama dönüştürecek.

4. SABUNLUK

Duş duvarında yer alan sabunluk, hem banyoyu işlevsel bir alan dönüştürecek hemde banyodaki dağınıklığı engelleyecek. Bu çözüm aynı zamanda banyo dolabınızdaki yoğunluğu da azaltacak

5. AÇIK RAF DOLAPLAR

Küçük banyolardaki alan darlığı banyodaki birçok detayı değiştirmektedir. Banyo dolabının kapalı modellerinden değil açık raf tasarımlı olanlardan seçmek ideal çözüm olacaktır.

6. ÇAMAŞIRLIK DETAYI

Çamaşırlık ile çamaşır makinesini birleştirerek tek alanda iki işleve sahip olmak site misiniz. Çamaşırlık dolabınızın çamaşır makinesi kullanılacak şekilde tasarıma sahip olması banyoda alandan tasarruf yapmanızı sağlayacak.

7. SİYAHTAN KAŞINMAYIN

Siyah rengin olumsuz çağrışımlar yaptığı algısından kurtulun. Siyah renk, banyonuzda size derinlik algısı kazandıracak.

8. TEZGAH ALTI ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Banyoda en etkili şekilde alan tasarrufu sağlayacak yöntemlerden biri de çamaşır makinesini tezgah altına yerleştirmektir. Kurutma makinesini de benzer şekilde tezgah altına yerleştirerek ideal bir banyo tasarımına sahip olabilirsiniz.

9. AYNA TERCİHİ

Küçük banyolar için çerçeveli aynlar ideal değildir. Çerçevesiz ve geniş aynalar hem işlevsel hem de modern bir görünüm sağlayacaktır.

10. DİĞER DETAYLAR

• Loş aydınlatma banyoda derinlik ve genişlik hissi uyandıracaktır.

• Zemin kaplamasına özgün dokunuşlar yaparak farklı bir banyo görünümü elde edilebilir.

• Banyoda oval mobilya tercihleri yaparak özel bir görünüm kazanabilirsiniz.

• Dolaplı banyo aynaları,küçük banyolara işlevsellik kazandıracak büyük bir detaydır.

• Duş kabini kapısı sürgülü yapmak banyonuzda oldukça geniş bir alan tasarrufu sağlayacaktır.