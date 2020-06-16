KPSS tercihinde son tarih ne zaman ? KPSS 2020/8 tercih kılavuzu yayımlandı!

TERCİH KLAVUZUNA NASIL ERİŞİLİR?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzuna saat 14.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

SON TERCİH TARİHİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Haziran 2020 tarihinde saat 23.59'dasona erecektir.

TERCİH KILAVUZU LİNKİ

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.